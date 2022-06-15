Amber Heard, karşılaştığı nefret söylemlerini anlattı

36 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Cadıyı Yak', 'Amber'e Ölüm' gibi ifadelere tanık olduğunu belirtti.

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 'iftira' davası karara bağlanmış, Heard'ün, 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

Dava süresince yaşadıklarını anlatan Heard, kendisine nefret söylemlerinin yöneltildiğini söyledi.

"'Amber'e Ölüm' pankartlarının arasından geçtim"

Heard, "Her gün 'Cadıyı Yak', 'Amber'e Ölüm' yazan pankartlar tutan insanların arasından geçtim." dedi.

36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Kaptan Jack Sparrow'un enerjik hayranlarıyla dolu bir mahkeme salonu gördüm." ifadesini kullandı.

"İnsandan daha aşağı hissettim"

Vanity Fair'in aktardığına göre, yaşananları "en aşağılayıcı ve korkunç şey" olarak tanımlayan Heard, "Kendi insanlığımdan hiç bu kadar uzak hissetmemiştim. İnsandan daha aşağı hissettim." diye konuştu.

Depp'in avukatları soruldu

Amber Heard'e, Depp'in ekibinin daha iyi avukatlara sahip olup olmadığı da soruldu.

Heard, "Avukatların, jüriyi gerçek sorunlardan uzaklaştırma konusunda kesinlikle daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorum." diye ekledi.

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