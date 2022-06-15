Petrol
121.03
-0.12%
Euro
18.1011
0.51%
Dolar
17.2646
0.00%
Altın
1.01
0.59%
Borsa
2518
0.37%
Bitcoin
356.800
-9.95%
BTXN Coin
8.98
0.55%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Amber Heard, karşılaştığı nefret söylemlerini anlattı

    36 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Cadıyı Yak', 'Amber'e Ölüm' gibi ifadelere tanık olduğunu belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Amber Heard, karşılaştığı nefret söylemlerini anlattı

    Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 'iftira' davası karara bağlanmış, Heard'ün, 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

    Dava süresince yaşadıklarını anlatan Heard, kendisine nefret söylemlerinin yöneltildiğini söyledi.

    "'Amber'e Ölüm' pankartlarının arasından geçtim"

    Heard, "Her gün 'Cadıyı Yak', 'Amber'e Ölüm' yazan pankartlar tutan insanların arasından geçtim." dedi.

    36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Kaptan Jack Sparrow'un enerjik hayranlarıyla dolu bir mahkeme salonu gördüm." ifadesini kullandı.

    "İnsandan daha aşağı hissettim"

    Vanity Fair'in aktardığına göre, yaşananları "en aşağılayıcı ve korkunç şey" olarak tanımlayan Heard, "Kendi insanlığımdan hiç bu kadar uzak hissetmemiştim. İnsandan daha aşağı hissettim." diye konuştu.

    Depp'in avukatları soruldu

    Amber Heard'e, Depp'in ekibinin daha iyi avukatlara sahip olup olmadığı da soruldu.

    Heard, "Avukatların, jüriyi gerçek sorunlardan uzaklaştırma konusunda kesinlikle daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorum." diye ekledi.

    Amber Heard: Johnny Depp bana vurdu ViDEO

    Amber Heard, karşılaştığı nefret söylemlerini anlattı #1

    Amber Heard, karşılaştığı nefret söylemlerini anlattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza
    3. Sayfa

    Adana'da işlek caddede drift yapan magandaya 9 bin lira ceza

    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak
    Magazin

    Prens William ve Kate Middleton, yeni evlerine taşınacak

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrader

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir