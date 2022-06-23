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    Amber Heard, kitap çıkarıyor

    Amber Heard, eski kocası Johnny Depp’e tazminatı ödemek için kitap yazacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 08:36
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:35
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    Amber Heard, kitap çıkarıyor

    Eski eşler Amber Heard ve Johnny Depp arasında haftalar süren dava sonuçlandı.

    Heard davayı kaybetti ve eski eşine yüklü bir tazminat ödemesine karar verildi.

    Hayatını yazacak

    Heard, verilen 8.3 milyon dolarlık tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul etti. Depp’in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard’den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil iken Amber Heard'ün paraya kazanmak için düşündüğü çeşitli yollar var.

    İddiaya göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili olarak kitap yazacak.

    Kitabın, yine de yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor.

    Mal varlığı

    Heard’ün net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

    Amber Heard, kitap çıkarıyor #1

    Amber Heard, kitap çıkarıyor #2


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