Amber Heard, kitap çıkarıyor

Amber Heard, eski kocası Johnny Depp’e tazminatı ödemek için kitap yazacak.

Eski eşler Amber Heard ve Johnny Depp arasında haftalar süren dava sonuçlandı.

Heard davayı kaybetti ve eski eşine yüklü bir tazminat ödemesine karar verildi.

Hayatını yazacak

Heard, verilen 8.3 milyon dolarlık tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul etti. Depp’in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard’den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil iken Amber Heard'ün paraya kazanmak için düşündüğü çeşitli yollar var.

İddiaya göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili olarak kitap yazacak.

Kitabın, yine de yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor.

Mal varlığı

Heard’ün net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.