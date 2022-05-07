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    Amber Heard'ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası

    Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün hukuk mücadelesinde sular durulmuyor. Duruşmaya son olarak Heard'ün burnunu siler gibi yapıp kokain kullandığı iddiası damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 13:39
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    Amber Heard'ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası

    Karayip Korsanları'nın yıldızı dünyaca ünlü aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasındaki çekişmeli dava süreci devam ediyor.

    2015 ile 2017 arasında evli olan ve olaylı bir şekilde boşanan çift, 50 milyon dolarlık iftira davası için ifadelerini veriyor.

    Tarafların birbirlerine karşılıklı suçlamaları tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda.

    Davanın seyri ve duruşmalar anbean milyonlar tarafından takip ediliyor.

    Johnny Depp, Amber Heard'den şiddet gördüğü görüntüleri mahkemeye sunarken, Heard ise eski kocasının bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu  ve kendisinin mağdur olduğunu söyledi.

    Kamuoyunun dikkatle izlediği davaya, Amber Heard'ün hareketi damga vurdu.

    Amber Heard'ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası VİDEO

    Mahkemeye damga vuran 'peçete'

    ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax Country'de görülen ve canlı yayınlanan davanın duruşmasında ifade veren Heard, burnunu silmek için peçeteyi kullandı.

    O esnada yaptığı el hareketi, oyuncunun kokain kullandığı iddiasını gündeme getirdi.

    Eski eşi için 'Cinsel organımda kokain arıyordu' diyen Amber Heard'ün mahkeme salonundaki anları, şüphe uyandırdı.

    Amber Heard ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası #1

    Amber Heard ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası #2

    Amber Heard ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası #3

    Amber Heard ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası #4

    Amber Heard ün mahkemede uyuşturucu kullandığı iddiası #5


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