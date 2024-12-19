DHA

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkuttu.

79 yaşındaki sanatçı, Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı.

Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine, ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi.

DOKTORU SON DURUMUNU AÇIKLADI

Önceki gün ameliyat edilen Tayfur'un sağlık durumunu doktoru Asuman Yavuz anlattı.

"E-NABIZ SAYESİNDE TÜM FİLMLERİNİ GÖRDÜM"

Yavuz, "Sayın Ferdi Tayfur, geçen hafta nabız düşüklüğü nedeniyle acilen Muğla'da bir hastaneye kaldırıldı. Oradaki doktorlar çok yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Başhekim Sumur Bey ve Kardiyoloji Uzmanı Bülent Bey çok ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun diyorum e-nabız sayesinde Ferdi Bey'in bütün filmlerini ben pazartesi günü gördüm.

"DEVLET VE ASKERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Radyolojinin son dakikada yorumlamasıyla birlikte sinüslerde hoşumuza gitmeyen bir görüntü tespit ettik. O görüntüye hızlıca müdahale için yine devletimizden ve askerimizden Allah razı olsun... Askeri uçakla getirildi.

Burada kulak burun boğaz hocası tarafından müdahale edildi ve temizlendi. Şu an hiçbir problem kalmadı. Onunla ilgili destek antibiyotiklerini alıyor. Kendisinin durumu iyi. Beyniyle ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Allah daha da sağlık versin diyorum" ifadelerini kullandı.