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    Amine Gülşe, bakıcı istemedi

    Bakıcı tutmak istemeyen Amine Gülşe ile Mesut Özil, kızları Eda'ya kendileri bakıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2020 - 08:04
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    Amine Gülşe, bakıcı istemedi

    Amine Gülşe ile Mesut Özil, 31 Mart’ta kızları Eda’yı kucaklarına almıştı.

    Çift, koronavirüs salgınından dolayı özel bir bakıcı tutmadı. Yanlarında sadece uzun süredir kalan yardımcıları var.

    EDA'YA BAKICI YOK

    Yeni bir dadıya ihtiyaç duymayan Gülşe, kızı Eda’nın her şeyiyle kendisi ilgileniyor. Bu süreçte Mesut Özil de eşine yardımcı oluyor

    . Bebeklerine kavuştukları için çok mutlu olan Ünlü çift, bu durumdan da hayli memnun. Bebekleriyle vakit geçirmek ikiliye terapi gibi geliyor.

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