Amine Gülşe, çalışmak istemiyor

Mesut Özil'le Türkiye'ye yerleşen Amine Gülşe, gelen tekliflerin hepsini geri çevirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla ailesiyleTürkiye'ye dönüş yapmıştı. Eşiyle ülkesine dönen Amine Gülşe, yapımcıların radarına girdi.

Evlenmeden önce birçok dizide ve reklam çalışmasında rol alan Amine, yeni projeler için teklifler almaya başladı.

HEM ÇOCUK HEM DE PANDEMİ VAR

Ancak ünlü isim, hem kızı Eda'nın küçük olması hem de pandemi salgını nedeniyle gelen teklifleri reddediyor.

MESUT İSTEMİYOR İDDİASI

Bir diğer iddia ise Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin çalışmasını istemediği yönünde. Özil, eşinin oyunculuk yapmasına sıcak bakmıyor.