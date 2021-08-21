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    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi

    Mesut Özil'i izlemek için Fenerbahçe-HJK Helsinki maçına giden Amine Gülşe, Fenerbahçe forması ile görüntülendi. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Gülşe'nin takım değiştirdiği gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 12:26
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    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi

    Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, mutlu devam eden evliliklerini bir bebekle taçlandırdı.

    Eda adında bir kızları bulunan çift, sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

    Özellikle Amine Gülşe, Mesut Özil'in yaptığı maç paylaşımlarını Instagram hesabına alarak destek veriyor.

    Eşinin hep yanında olan Gülşe, Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında Ülker Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını kızı Eda ile birlikte izledi.

    EŞİ İÇİN TAKIM DEĞİŞTİRDİ

    Maçı kızı Eda ile birlikte izleyen Gülşe'nin, Fenerbahçe forması giymesi dikkatlerden kaçmadı.

    Amine Gülşe, 2018 yılında eşi Mesut Özil'in Galatasaray'a transfer olmasını istediğini söylemişti.

    Amine Gülşe, "Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki Mesut'un Galatasaray formasını giymesini arzu ederim." ifadelerini kullanmıştı.

    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi #1

    GALATASARAYLILAR TEPKİLİ

    Amine Gülşe'yi Fenerbahçe formasıyla gören Galatasaraylı taraftarlar, "Bizi çok şaşırttın. Bir dönem sürekli Türk Telekom Arena'ya gelip, Galatasaray'a destek veriyordun." diyerek oyuncuya sitemde bulundular.

    Fenerbahçeli taraftarlar ise, "Sonunda doğru yolu buldun yenge." dedi.

    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi #2

    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi #3

    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi #4

    Amine Gülşe eşi Mesut Özil için takım değiştirdi #5

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