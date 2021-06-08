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Amine Gülşe imaj değiştirdi
Amine Gülşe, koyu renk olan saçlarının rengini değiştirdi.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 08:30
- Güncelleme : 08.06.2021 - 08:38
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in eşi 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, yıllar sonra imaj değişikliğine gitti. 2014 Miss Turkey Güzeli Gülşe, saçını sarıya boyattı.
"BAZEN DEĞİŞİKLİK GEREKİR"
Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan eşi Mesut Özil'le İstanbul'a yerleşen oyuncu, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Gülşe, "Bazen değişiklik gerekir" diye yazdı.