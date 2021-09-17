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    Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum

    2014 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye güzeli olarak ilan edilen Amine Gülşe, artık oyunculuk yapmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:12
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    Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum

    Önceki akşam Harbiye'de bir gösteri sonrası objektiflere takılan Amine Gülşe, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

    Şu sıralar Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le evlendikten sonra kariyerine ara veren 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

    "YAŞAMAK İSTİYORUM"

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

    "DÜŞÜNMÜYORUM"

    Gazetecilerin, "Televizyonlar ya da dijital platformlarda yer almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Hayır, düşünmüyorum." dedi.

    Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum #1Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum #2Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum #3

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