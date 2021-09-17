Amine Gülşe: Oyunculuğu düşünmüyorum

2014 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye güzeli olarak ilan edilen Amine Gülşe, artık oyunculuk yapmayacağını söyledi.

Önceki akşam Harbiye'de bir gösteri sonrası objektiflere takılan Amine Gülşe, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Şu sıralar Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le evlendikten sonra kariyerine ara veren 28 yaşındaki Amine Gülşe, bütün zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıkladı.

"YAŞAMAK İSTİYORUM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum." şeklinde konuştu.

"DÜŞÜNMÜYORUM"

Gazetecilerin, "Televizyonlar ya da dijital platformlarda yer almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren ünlü isim, "Hayır, düşünmüyorum." dedi.