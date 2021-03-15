Amine Gülşe'nin ev hali

Mesut Özil ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, ev halini paylaştı.

Tescilli güzel Amine Gülşe, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiş ve kızının bakımıyla kendi ilgilenmeye başlamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Amine Gülşe, ev halini Instagram’dan paylaştı.

YENİ EVİNE ALIŞTI

Ara transfer döneminde eşi Arsenal’den Fenerbahçe’ye geçince İstanbul’a yerleşen 2014 Miss Turkey, güzelinin zayıflığı dikkat çekti. Çiçekler içinde poz veren Gülşe’nin karesi, çok beğenildi.