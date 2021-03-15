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    Amine Gülşe'nin ev hali

    Mesut Özil ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, ev halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 08:17
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:13
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    Amine Gülşe'nin ev hali

    Tescilli güzel Amine Gülşe, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiş ve kızının bakımıyla kendi ilgilenmeye başlamıştı.

    Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Amine Gülşe, ev halini Instagram’dan paylaştı.

    YENİ EVİNE ALIŞTI

    Ara transfer döneminde eşi Arsenal’den Fenerbahçe’ye geçince İstanbul’a yerleşen 2014 Miss Turkey, güzelinin zayıflığı dikkat çekti. Çiçekler içinde poz veren Gülşe’nin karesi, çok beğenildi.

    Amine Gülşe nin ev hali #1

    Amine Gülşe nin ev hali #2

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