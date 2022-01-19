'Anasına bak kızını al' diyorlar! Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin büyüdü

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Ahu Tuğbai sosyal medya hesabından kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını paylaştı. Calvin'in son halini görenler, "güzelliğini annesinden almış" yorumları yaptı.

Yeşilçam'ın güzelli ile dikkat çeken kadınlarından Ahu Tuğba, yıllara meydan okuyor.

Gençlik yıllarından kareleri sık sık paylaşan 66 yaşındaki oyuncu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafı paylaştı.

Amerika'da yaşamını sürdüren Anjelik, Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümünden mezun oldu.

AHU TUĞBA'NIN KIZI

Ahu Tuğba, geçtiğimiz gün kızının fotoğrafını "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Ahu Tuğba'nın kızı...