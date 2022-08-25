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    Andrew Garfield: Rahibi canlandıracağım diye oruç tuttum

    Andrew Garfield, daha önce rol aldığı 'Silence' filmine nasıl hazırlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:59
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    Andrew Garfield: Rahibi canlandıracağım diye oruç tuttum

    Son olarak 'Under the Banner of Heaven' dizisinde rol alan İngiliz aktör Andrew Garfield, geçtiğimiz aylarda bir süre kariyerine ara vereceğini ve dinleneceğini duyurmuştu.

    "Düşünmem lazım"

    'Tick Tick... Boom!' filmiyle ikinci kez Oscar ödülüne aday gösterilen Garfield, "Biraz durup nerede olduğumu ve ne yapmak istediğimi anlamam lazım.

    Kim olmak istediğimi yeniden düşünmem ve normal bir insan olmaya geri dönmem lazım." ifadelerini kullandı

    Metot oyuncusu Andrew Garfield, tüm bunların ardından 2016 yapımı 'Silence' filminde canlandıracağı rahip rolü için yaptığı hazırlıklardan bahsetti. Marc Maron'un podcast programına katılan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

    Andrew Garfield: Rahibi canlandıracağım diye oruç tuttum #1

    "Oruç tutmak çok havalı"

    "Her gün bir sürü ruhsal çalışmalar yaptım, yeni ritüeller yarattım ve oruç tuttum. Kendimi aç bıraktığım için oldukça tuhaf deneyimler yaşadım. Çok havalıydı."

    Yakışıklı oyuncu ayrıca, bu süre boyunca bekar olduğunu ve cinsel ilişkiye girmediğini de belirtti.

    Andrew Garfield: Rahibi canlandıracağım diye oruç tuttum #2


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