Angelina Jolie çektiği filmleri izlemediğini söyledi

Birçok filmiyle sık sık gündemde gelen Angelina Jolie, "Oynadığım filmlerin çoğunu izlemiyorum" dedi.

İzleyicilerin kalbinde taht kuran, 46 yaşındaki Angelina Jolie, herkesi şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Filmleriyle yıllardır beğeniyi ve ilgiyi üzerine çeken Oscar ödüllü Jolie, oynadığı filmlerin çoğunu izlemediğini söyledi.

"KENDİMİN EN ACIMASIZ ELEŞTİRMENİYİM"

Çekim esnasında daha çok zevk ve heyecan duyduğunu belirten güzel oyuncu, "Ben film çekimi sürecinden zevk alıyorum. Kendimin en acımasız eleştirmeniyim" ifadelerini kullandı.

"FİLMLERİ İZLEYİNCE ÖFKELENİYORUM"

Filmleri izleyince sinirlendiğini aktaran Jolie, "Filmleri izleyince öfkeleniyorum. Çünkü sandığımdan farklı bir şey çıkmış oluyor" dedi. Ayrıca bunun sebebinin filmleri izlerken kendine katlanamadığı olduğunu vurguladı.

ETERNALS'IN BAZI ÜLKELERDE YASAKLANMASINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Marvel'in yeni filmi Eternals'ta canlandırdığı Thena karakteriyle farklı bir rolü üstlenen Jolie, geçtiğimiz haftalarda, Eternals'ın Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve bazı ülkelerde yasaklanmasına tepki göstermişti.

Ülkelerin bazı sahnelerin sansürlenmesini istediği ancak yapımcı şirket Disney'in bu talebi reddetmesi üzerine sessizliğini bozan Jolie, "Seyirciler için üzgünüm ve Marvel bu sahneleri kesmeyi reddettiği için gururluyum" diye konuştu.