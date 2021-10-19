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Angelina Jolie, çocuklarıyla galada
Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına 5 çocuğuyla birlikte katıldı.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 12:01
- Güncelleme : 19.10.2021 - 12:10
46 yaşındaki dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına ailece katıldı. Jolie, beş çocuğuyla birlikte boy gösterdi.
VİETNEMLI OĞLU GELMEDİ
Dünyaca ünlü oyuncu, kırmızı halıda; Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ve Knox (13) ile birlikte poz verdi. Ancak Angelina Jolie'nin Vietnamlı 17 yaşındaki oğlu Pax'in galaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.