Angelina Jolie, çocuklarıyla galada

Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına 5 çocuğuyla birlikte katıldı.

46 yaşındaki dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına ailece katıldı. Jolie, beş çocuğuyla birlikte boy gösterdi.

VİETNEMLI OĞLU GELMEDİ

Dünyaca ünlü oyuncu, kırmızı halıda; Maddox (20), Zahara (16), Shiloh (15) ve ikizleri Vivienne ve Knox (13) ile birlikte poz verdi. Ancak Angelina Jolie'nin Vietnamlı 17 yaşındaki oğlu Pax'in galaya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.