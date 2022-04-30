Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh büyüdü

Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 2006 doğumlu kızları Shiloh Jolie Pitt, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Shiloh'un kime benzediği ise sık sık tartışma konusu oluyor.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Shiloh, şimdilerde 16 yaşında.

Ünlü çiftin ilk göz ağrısı olan Shiloh'un kime benzeyeceği doğduğu günden itibaren merak konusuydu.

2016 yılında yollarını ayıran çift, çocuklarıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Daha doğmadan en az anne babası kadar ünlü olan Shiloh Nouvelle Jolie Pitt, ailesinin genetik mirasını taşıyor.

Annesi Angelia Jolie "dünyanın en güzel kadını", babası Brad Pitt ise "dünyanın en yakışıklı erkeği" olarak nitelendirilen Shiloh, güzelliği ve mavi gözleriyle dikkatleri üzerine topluyor.

Küçük yaşlarından bu yana erkek kardeşleri gibi giyinmesi, saçlarını kısacık kestirmesiyle konu olan Shiloh, tarzını değiştirdi.

Yine de gösterişli olmayı tercih etmeyen Shiloh, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

"İkisinin karışımı"

Dudakları tıpkı Angelina Jolie'ye, gülüşü ve yüz hatları ise babası Brad Pitt'e benzetilen Shiloh, zaman zaman "kime benziyor" tartışmalarına konu oluyor.

Bazılarına göre annesi Jolie'ye bazılarına göre de babası Pitt'e benziyor.

Hatta bazıları da onun hem annesinin hem babasının en kusursuz genlerini aldığı görüşünde.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Shiloh'nun anne ve babasına yarı yarıya benzediğini düşünüyor.