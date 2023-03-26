Angelina Jolie milyarder sevgili buldu Dünyanın en zengin ailelerinden birinin en küçük çocuğu olan Davet Mayer de Rothschild ile yemek yiyen Angeline Jolie arasında yeni bir aşk doğduğu söyleniyor.

Haber Merkezi Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, 2005 yılında bir film setinde tanıştığı Brad Pitt ile ses getiren bir ilişki yaşadı. İlişkilerini 2016 yılında sonlandıran Jolie, bir süredir aşk orucu tutuyordu… 6 çocuk annesi Angelina Jolie, çok konuşulacak bir olayla gündeme geldi. Milyarder sevgili buldu Jolie yeni bir aşka yelken açtı… Jolie, Malibu’da milyarder varis Davet Mayer de Rothschild lie yemek yedi. Yemeğin ardından kameralaya yakalanan ikili hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. Dünyanın en zengin ailelerinden... Davet Mayer de Rothschild, dünyanın en zengin ailelerinden birinin en küçük çocuğu ve İngiltere’nin en köklü bankerlerinden.