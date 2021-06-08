Euro
10.4849
-0.19%
Dolar
8.6063
-0.07%
Altın
523.76
-0.41%
Borsa
1.448
0.09%
Bitcoin
284.001
-9.05%
EXEN Coin
35.75
4.74%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Angelina Jolie renklendi

    Sürekli koyu renk kıyafetler tercih eden Angelina Jolie, uzun zaman sonra sarı bir elbiseyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Angelina Jolie renklendi

    ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, 46’ncı yaşını altı çocuğuyla birlikte Los Angeles’ta bir restoranda kutladı.

    İNTİKAM SARISI

    Genellikle siyah giyinen Jolie, yıllar sonra ilk kez renkli bir stile büründü. ‘Kill Bill’ filminde intikam alan ‘Gelin’ karakteriyle özdeşleşen sarı ton tercihi, eski eşi Brad Pitt’e (57) gönderme olarak yorumlandı.

    Jolie, ortak velayet hakkı kazanan Pitt’le davasını temyize götürmeye hazırlanıyor.

    Angelina Jolie renklendi #1

    Angelina Jolie renklendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir