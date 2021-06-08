Angelina Jolie renklendi

Sürekli koyu renk kıyafetler tercih eden Angelina Jolie, uzun zaman sonra sarı bir elbiseyle görüntülendi.

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, 46’ncı yaşını altı çocuğuyla birlikte Los Angeles’ta bir restoranda kutladı.

İNTİKAM SARISI

Genellikle siyah giyinen Jolie, yıllar sonra ilk kez renkli bir stile büründü. ‘Kill Bill’ filminde intikam alan ‘Gelin’ karakteriyle özdeşleşen sarı ton tercihi, eski eşi Brad Pitt’e (57) gönderme olarak yorumlandı.

Jolie, ortak velayet hakkı kazanan Pitt’le davasını temyize götürmeye hazırlanıyor.