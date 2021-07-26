Angelina Jolie ve Brad Pitt'in velayet davasında hakim değişti

Angelina Jolie ve eski eşi Brad Pitt'in 5 yıldır süren çocuklarının velayet davası yeniden başlıyor. Jolie'nin talebi üzerine ortak velayet kararı alan hakim, mahkeme tarafından bu görevden alındı.

2016'da yollarını ayıran Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 5 yıldır süren velayet davası sona ermişti.

18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, mahkemeden zaferle çıkmıştı.

HAKİMİN DAVADAN ALINMASINI İSTEMİŞTİ

Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu.

Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

46 yaşındaki Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen California mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı buldu.

Mahkeme, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor" açıklamasıyla hakimi görevden aldı.

Alınan bu karar, yeni bir hakimin göreve atanmasıyla birlikte davanın yeniden görüleceği anlamına geliyor.

ŞİDDET İDDİASI

Öte yandan 2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.

FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.

İkilinin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor.

En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.