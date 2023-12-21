Anıl Altan ve Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanıyorlar mı? "Boşanacaklarına" dair çıkan iddialar üzerinden sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Anıl Altan, "Mutluyuz" dedi.

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Anıl Altan ve Pelin Akil...

Türk ünlüler arasında en sevilen çiftlerden olan Akil ve Altan, örnek evlilikleriyle dikkati çekiyor.

Alin ve Lina adında da iki kızı olan çift, ortaya atılan boşanma iddialarıyla hayranlarını üzdü.

Evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen ikiliden ilk hamle ise Anıl Altan'dan geldi.

"Sorun yok" mesajı verdi

Geçtiğimiz hafta ailece yeni yıl tatiline çıkan çiftten Pelin Akil, konuyla ilgili sessiz kalırken, Anıl Altan, Instagram sayfasında romantik tatilden fotoğraflar paylaşarak 'sorun yok' mesajı verdi.

Kafaları karıştırdı

Ünlü çift sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Anıl Altan'ın dün gece geç saatlerde yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı: