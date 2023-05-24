Ankaralı Ayşe'den Demet Özdemir itirafı
ensonhaber.com

Ankaralı Ayşe, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcı, 13 yıl önce arkasında dansçılık yapan hakkında konuştu.

"Naifliğini unutmam"

Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı. Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar ıher zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum.

Ankaralı Ayşe'den Demet Özdemir itirafı

"Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı"

İşine olan saygısı ve duruşunu unutmuyorum. Ben ekibimde kim gönüllü kim gönülsüz çalışıyor bakardım. Gönülsüz bir insanı ekibimde istemezdim. Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı.

Bir insan işine sadık, işine saatinde geliyorsa ve görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsa başarı kaçınılmaz oluyor.

Ankaralı Ayşe'den Demet Özdemir itirafı

50 TL

Demet'i kadroya ben seçmedim. Yapımcımız seçiyordu. Demet ve ablası bir okulundan gelmişti. O günün parasına program başına 50 TL alıyordu. Program da 2010 yılında çekiliyordu. Haftada bir gündü programdı." şeklinde konuştu.