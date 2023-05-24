Ankaralı Ayşe'den Demet Özdemir itirafı ‘Ankaralı Ayşe’ olarak bilinen Ayşe Dinçer, yıllar önce klibinde oynayan Demet Özdemir hakkında konuştu.

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Ankaralı Ayşe, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şarkıcı, 13 yıl önce arkasında dansçılık yapan Demet Özdemir hakkında konuştu.

"Naifliğini unutmam"

Demet Özdemir hakkındaki görüşlerinden bahseden Ankaralı Ayşe, "Ablasıyla birlikte programa geliyorlardı. Dansçı olarak programa geliyor ve ekmeğini bu şekilde kazanıyordu. Güçlü kadınlar ıher zaman desteklerim. Demet'in naifliği ve güzel güzel giyinmesi unutmuyorum.

"Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı"

İşine olan saygısı ve duruşunu unutmuyorum. Ben ekibimde kim gönüllü kim gönülsüz çalışıyor bakardım. Gönülsüz bir insanı ekibimde istemezdim. Demet'te ünlü olacak bir enerji vardı.

Bir insan işine sadık, işine saatinde geliyorsa ve görevini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsa başarı kaçınılmaz oluyor.

50 TL

Demet'i kadroya ben seçmedim. Yapımcımız seçiyordu. Demet ve ablası bir dans okulundan gelmişti. O günün parasına program başına 50 TL alıyordu. Program da 2010 yılında çekiliyordu. Haftada bir gündü programdı." şeklinde konuştu.