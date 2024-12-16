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AA

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, uzun süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Turgut Karataş'tan dün sabah saatlerinde sevenlerini üzen haber geldi.

Ankaralı Turgut'un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı.

GEÇTİĞİMİZ AY ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Sanatçı Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.

Durumu ağırlaşan Karataş, geçtiğimiz ay entübe edilmişti.

MAMAK ORTAKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Sanatçı için Ortaköy Mezarlık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ankaralı yerel sanatçılar ve kendisini seven sanatseverler de katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından ise Karataş, Mamak Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

"ÜSTATLARIMIZ, ABİLERİMİZ BİR BİR VEFAT EDİYOR"

Ankaralı Turgut'u son yolculuğunda yalnız bırakmayan sanatçı Hüseyin Kağıt, tüm Türkiye'ye ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek, şu ifadelerde bulundu:

Ustalarımız, üstatlarımız, Türk Halk Müziğine gönül vermiş abilerimiz bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cenaze törenine katılan ve Çubuklu Yaşar olarak bilinen sanatçı ise, sevenlerine baş sağlığı dileyerek, “Şu anda çok üzüntülüyüz. Sanatçı arkadaşlarımla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun” sözlerini sarf etti.