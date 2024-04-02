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Anne olmak için gün sayıyor! Oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı

Anne olmak için gün sayıyor! Oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü kutladı Oyuncu Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi.