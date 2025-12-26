Anneliği sevdi! Gizem Karaca'dan aile tablosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Güzel Köylü' dizisiyle ünlenen ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenip İzmir'e yerleşmişti. Gizem Karaca, hamile olduğu müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı.

"LEYLA YAZ"

32 yaşındaki oyuncu, hasretle beklediği bebeğine 26 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Gizem Karaca, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak kız bebeklerine 'Leyla Yaz' ismini verdiklerini duyurmuştu.

Paylaşımlarına devam eden oyuncu, kızı Leyla Yaz ve eşi Kemal Ekmekçi'nin yer aldığı mutlu aile tablosunu Instagram'dan yayımladı.