Deniz Baysal'dan kilo açıklaması: Trabzon'da başardım

Şu sıralar 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde 'Esme' karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Deniz Baysal, yaptığı son açıklamaları ile magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Çekimleri Karadeniz'de yapılan dizi için bir süredir Trabzon'da bulunan Baysal, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi’ni de ziyaret etti. Ünlü güzel, samimi itiraflarda bulundu.

"BURASI ÇOK GÜZEL"

Baysal, “Burası çok güzel ve çok kıymetli bir merkez. Üretim maalesef günümüzde çok azalan bir şey. Ne toprağa dokunuyoruz, ne el işi yapıyoruz, ne de atalarımızdan gelen değerleri öğreniyoruz. O yüzden bu merkez beni çok etkiledi." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Ünlü isim, aynı zamanda 3 yıldır kilo almak için uğraştığını da itiraf etti. "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum." dedi.