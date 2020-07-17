Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü

Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, annesiyle tatile çıktı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz’la ayrıldığı iddialarına “Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki” diyerek isyan etmişti.

YÜZÜ GÜLDÜ

Annesi Ümran Seyhan’ın yanına Altınoluk’a giden oyuncunun keyfi de yerine geldi.

Sarıkaya, sosyal medya hesabından kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun takipçileri “Aman nazar değmesin mavisi. Serenay’ın sonunda yüzü güldü” şeklinde yorum yaptı.