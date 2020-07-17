Dolar
6.8579
0.0247%
Euro
7.8089
-0.0115%
Altın
1798.67
0.0739%
Borsa
118807.53
0%
G. Altın
396.573
0.0618%
Bitcoin
62500.76
-0.5279%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü

    Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, annesiyle tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 08:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz’la ayrıldığı iddialarına “Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki” diyerek isyan etmişti.

    YÜZÜ GÜLDÜ

    Annesi Ümran Seyhan’ın yanına Altınoluk’a giden oyuncunun keyfi de yerine geldi.

    Sarıkaya, sosyal medya hesabından kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun takipçileri “Aman nazar değmesin mavisi. Serenay’ın sonunda yüzü güldü” şeklinde yorum yaptı.

    Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü #1

    Görüş Bildir