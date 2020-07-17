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- Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü
Annesi Serenay Sarıkaya'nın yüzü güldü
Cem Yılmaz'la ayrıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, annesiyle tatile çıktı.
- Haber Merkezi
- 17.07.2020 - 08:17
Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Cem Yılmaz’la ayrıldığı iddialarına “Yahu bir insanın bu kadar da üzerine gelinmez ki” diyerek isyan etmişti.
YÜZÜ GÜLDÜ
Annesi Ümran Seyhan’ın yanına Altınoluk’a giden oyuncunun keyfi de yerine geldi.
Sarıkaya, sosyal medya hesabından kahkaha attığı bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun takipçileri “Aman nazar değmesin mavisi. Serenay’ın sonunda yüzü güldü” şeklinde yorum yaptı.