Annesini kaybeden Yılmaz Morgül, ünlü isimleri tek kalemde sildi! İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy.. Yılbaşı gecesi annesinin vefatıyla sarsılan Yılmaz Morgül, zor günlerinde kendisini yalnız bıraktığını iddia ettiği İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy'u hayatımdan sildiğini belirtti.

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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz aylarda anne acısı yaşadı.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Morgül'ün annesinin bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ettiği biliniyordu.

Yoğun bakımda tedavi gören Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde hayatını kaybetti.

'Yalnız bırakıldım'

Annesinin vefatıyla yıkılan şarkıcı, bir süre zor günler geçirdi.

Sık sık sosyal medya hesabından annesiyle ilgili paylaşımlar yapan Morgül, yaşadığı zor günlerin ardından birçok ünlü isim tarafından yalnız bırakıldığını ifade etti.

"İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy'u hayatımdan sildim"

Morgül, 3 isme vurgu yaparak, "İbrahim Tatlıses’in yanımda olmaması hayatımın en büyük şoklarından biri oldu. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen gibi isimleri tamamen hayatımdan sildim" ifadelerini kullandı.