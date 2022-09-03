Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği duygulandırdı

Annesi Makbule Tokmak'ı kaybeden ünlü şarkıcı Kibariye, acısını kalbine gömerek sahne aldı. Kibariye, "Annem' şarkısını okuyamayacağını söyleyerek, dinleyicilerinden af diledi.

Annesi Makbule Tokmak'ı geçtiğimiz hafta toprağa veren şarkıcı Kibariye, anne acısıyla paramparça olmuştu.

Acısını bir kenara koyan Kibariye, Alaşehir 4. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinde sahne aldı.

Tıklım tıklım dolu alan konser alanında duygusal anlar yaşandı.

"Acı çekmeden gitti, hayat devam ediyor"

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, "Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın bütün ölmüşlerimiz. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim" diyerek sevilen şarkılarını seslendirdi.

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'Annem' şarkısını okuyamadı

Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu 'Annem' adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.