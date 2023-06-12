Antalya'da güzellik yarışmasının birincisi İlsu Demirci oldu Antalya'da 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İlsu Demirci, adını duyunca uzun süre gözyaşı döktü.

DHA

Antalya'da kampa giren 12 kraliçe adayı; zarafet, yürüyüş, dans, modellik, drama ve koreografi eğitimi alırken final gününü heyecanla bekledi.

Final, davetlilerin ve yarışmaya katılan 12 finalistin yakınlarının katıldığı geceyle gerçekleştirildi.

Finalistler kendileri için özel dikilen kostümleri yine özel koreografilerle podyumda sergiledi.

Jüri üyelerinin puan verdiği 12 finaliste genel kültür alanında sorular da soruldu.

Gecede dans ve eğlence bir arada yaşandı. Sanatçı Seçil Tuna, şarkılarını davetliler için seslendirdi.

Yarışma sonunda 12 finalistten dereceye girenler tek tek açıklandı.

İsimler belirlendi

İnternet üzerinden verilen oylarla Miss Mediterranean İnternet güzeli Gamze Acet, Miss Press güzeli Mercan Çalhan, Miss Expo Park güzeli Sinem Koca, Miss Sky Business güzeli Naz Öz, Miss Ay-Ça güzeli Elif Çavuş oldu.

Gecede 22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3 güzelinin açıklanacağı ana gelindiğinde nefesler tutuldu.

Hem yarışmacıların hem de yakınlarının heyecanlı anları dikkati çekti.

Kazanan belli oldu

22. Miss Mediterranean Güzellik Yarışması'nın 3'üncüsü Gamze Acet, 2'ncisi İmge Uskun olurken, kraliçe ise İlsu Demirci oldu.

Demirci, adının okunmasıyla birlikte gözyaşlarını tutamadı. Dakikalarca gözyaşını silen Demirci'ye davetliler ve yarışmacı arkadaşları alkışlarla destek verdi.

İlsu Demirci, çok heyecanlandığını belirterek, “İsmimi duyunca ağlasam mı ağlamasam mı bilemedim. Beklemiyordum bunu. Çok mutluyum. Şimdiki planım oyunculuk üzerine ilerlemek." diye konuştu.