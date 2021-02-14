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- Antalya'da Murat Dalkılıç konseri tepki gördü
Antalya'da Murat Dalkılıç konseri tepki gördü
Pandemi nedeniyle yasaklanmasına rağmen 5 yıldızlı otelde müzikli eğlence düzenlendi. Murat Dalkılıç'ın sahne aldığı açık alandaki eğlencede, masalardaki yoğunluk dikkat çekti.
- DHA
- 14.02.2021 - 12:33
- Güncelleme : 14.02.2021 - 12:44
Koronavirüs önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen dün gece Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde canlı müzikli eğlence düzenlendi.
Otelin açık hava alanında düzenlenen eğlencede, Murat Dalkılıç sahneye çıktı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Dalkılıç, orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirirken, otel müşterilerinin bulunduğu masalardaki yoğunluk dikkati çekti.
Müşterilerin maskesiz oluşu da göze çarptı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Antalya'da Murat Dalkılıç konseri tepki gördü ViDEO