Antalya’da Yılın İlk Mango Hasadı Ivana Sert’ten

Yılın ilk mango hasadının yapıldığı Antalya'da, düzenlenen hasat etkinliğine katılan Ivana Sert, "Mangoyu çok seviyorum, ilk defa mango ağacını görme fırsatım oldu" dedi.

Antalya’nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yılın ilk mango hasadı yapıldı.

Tropikal meyve üretim hacminin günden güne arttığı kentte toplanan mangolar, ihracata hazırlanıyor.

Gazipaşa’da mango hasat etkinliği düzenlenirken etkinliğe, tasarımcısı Ivana Sert de katılım sağladı.

"Mangoyu çok seviyorum"

42 yaşındaki Sert, ağaçlardan tek tek topladığı meyvelerin tadına baktı ve mangolara hayran kaldı.

Ivana Sert, ürünlerin lezzetinden övgü ile bahsetti ve mangoyu çok sevdiğini ve tükettiğini söyledi.

Tasırımcı Ivana Sert, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"İlk defa mango ağacını görme fırsatım oldu"

"Her yönden faydası var. Aç kaldığınız zamanlarda bir mango yemek doyurucu olur. Şu anda ilk defa mango ağacını görme fırsatım oldu.

"Türkiye de artık mango üretiyor"



Çok güzel bir ağaç, çiçek gibi bakılması lazım, değerli ve verimli ağaçlar. Türkiye de artık mango üretiyor. Mutluyum bu konuda, çünkü eskiden sadece tropikal bölgelerde mango tüketiyorduk.

"Her ağaca bir isim vermişler"

Şu anda kendi ülkemizde üretim yapılıyor. Biraz önce çiftçilerle konuştum. Bu işi severek yapıyorlar. Her ağaca bir isim vermişler. Biraz sonra mangoları toplayacağım."