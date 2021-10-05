Antalya'daki güzellik yarışmasını Faith Garcia kazandı

Antalya'da gerçekleşen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın kazananı Filipinli güzel 26 yaşındaki Alexandra Faith Garcia oldu.

Antalya'nın Kemer'e bağlı ilçesinde düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'da taçların sahibi belli oldu.

Otel'de, Adnan düzenlenen Miss Aura International için 2 haftadır kampta bulunan 40 ülke güzeli, Kapadokya, Türkiye'nin en büyük tema parklı oteli The Land of Legends gibi birçok etkinliğe katıldı.

İZLEYENLER TARAFINDAN BOLCA ALKIŞ ALINDI

Gittikleri her yerde bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya sayfalarından paylaşan güzeller aynı zamanda da final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

Dün yapılan final gecesinde ise ilk olarak güzeller hep beraber açılış için hazırlanan koreografi ile sahneye çıkarken, ardından bikini ve son olarak da gece kıyafetleri ile sahne aldı. Güzellerin yeteneklerini sergiledikleri dakikalarda özellikle bale eğitimi alanların dansları izleyenlerden bol alkış aldı.

FİLİPİNLİ GÜZEL BİRİNCİ OLDU

Gecenin sonunda yarışmanın jürisi tarafından Filipinli güzel 26 yaşındaki Alexandra Faith Garcia kraliçe tacını takarken, ikinciliği Romanyalı güzel Alexandra Stroe, üçüncülüğü Ukraynalı güzel Katerina Pidkopai, dördüncülüğü Kolombiya'dan Maria Del Mar Meza, beşinciliği ise Fransa'dan Cassandra De Soussa kazandı.

İLK DEFA YURT DIŞINDA YARIŞMAYA KATILDI

Yarışmada ayrıca Rixos Sungate güzeli olarak seçilen Rus Elizaveta Krutova'ya tacını otelin genel müdürü taktı.

Kendi ülkesi dışında hiçbir yarışmaya katılmayan Filipinli güzelin tacını takarken yaşadığı mutluluğa gözyaşları eklenirken, yarışmacı arkadaşları Filipinli güzelin bu anında ona sarılarak mutluluğuna ortak oldu.