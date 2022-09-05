Aras Bulut İynemli, Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı

Aras Bulut İynemli, Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyattı

Atatürk rolü için uzun bir hazırlık dönemi geçiren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin imajı ortaya çıktı.

"Muhteşem Yüzyıl", "İçerde", "Çukur", "Yedinci Koğuştaki Mucize" gibi pek çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, şimdi de Atatürk rolüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Atatürk dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, imajını değiştirdi.

Reklam çekiminde imajını gizledi

Atatürk rolü için saçlarını ve bıyıklarını sarıya boyatan Aras Bulut İynemli, reklam filminde yeni imajını şapkayla gizledi.

İşte Aras Bulut İynemli'nin son hali: