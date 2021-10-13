Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak

Gazeteci Ayşe Arman, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen Mustafa Kemal Atatürk projesinde Atatürk'ü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını duyurdu.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk projesi, yaklaşık 2 yıldır gizlilik içerisinde düzenleniyordu. Projede Atatürk'ü canlandıracak isim de gizli tutuluyordu.

Gazeteci Ayşe Arman, Atatürk'ü canlandıracak ismi, sosyal medya hesabından duyurdu.

"ATAMIZI ARAS BULUT İYNEMLİ CANLANDIRACAK"

Atatürk'ü ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağını duyuran Arman, "2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak??? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli" ifadelerini kullandı.

İşte Ayşe Arman'ın paylaşımında kullandığı ifadeler;

"Duyduk duymadık demeyin!!! İki yıl sonranın bomba haberini şimdiden sizinle paylaşıyorum. Çünkü çok heyecan duydum, iki sene ölsem içimde tutamam hahaha. 29 Ekim 2023’de, yani Cumhuriyet’imizin 100. yılında, bir Mustafa Kemal Atatürk projesi geliyoooo.

2 yıldır senaryo çalışması gizlilik içinde süren harbi büyük bi projeden söz ediyorum. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin var. Projeyi Lanistar Medya yapıyor. Peki başrolü, yani Atamızı kim canlandıracak??? Cevap veriyorum: Aras Bulut İynemli"