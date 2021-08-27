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    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı

    Sürpriz bir kararla yıllar süren ilişkilerini noktalayan çiftin ayrılığı kısa sürdü. İddiaya göre İynemli, yeni yaşına Önal'la birlikte girdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:33
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    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal çifti, geçtiğimiz haftalarda 6 yıllık ilişkilerini ani bir kararla sonlandırmıştı.

    Evlenmeleri beklenen genç çift hayranlarını üzerken, ikili arasında yeni gelişmeler yaşanmaya başladı.

    İynemli ile Önal, iddialara göre barıştı.

    DOĞUM GÜNÜNÜ BERABER KUTLADILAR

    İlişkilerine bir şans daha veren çiftin, Çanakkale Asos'ta tatil yaptığı öne sürüldü. İkilinin, burada İynemli'nin doğum gününü kutladığı konuşuluyor.

    Öte yandan Önal'ın, İynemli'nin Instagram üzerindeki doğum günü fotoğrafını beğenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı #1

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı #2

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı #3

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı #4

    Aras Bulut İynemli ile Bige Önal, ayrılığa dayanamadı #5

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