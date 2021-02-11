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    Aras Bulut İynemli ile Miray Daner kuzen çıktı

    İki oyuncu Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki bağ herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 07:37
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    Aras Bulut İynemli ile Miray Daner kuzen çıktı

    Çukur dizisinde Yamaç karakterini oynayan Aras Bulut İynemli ile meslektaşı Miray Daner'in akraba olduğu ortaya çıktı.

    AKRABA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

    Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Mete' karakteriyle şöhrete kavuşan ve sonrasında yer aldığı çeşitli projelerle ününe ün katan Aras Bulut İynemli ile Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Miray Daner'in kuzen olduğu öğrenildi.

    Bu gerçeği öğrenen ikilinin sevenleri büyük şaşkınlık yaşadılar.

    Aras Bulut İynemli ile Miray Daner kuzen çıktı #1

    Aras Bulut İynemli ile Miray Daner kuzen çıktı #2

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