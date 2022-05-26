Aras Bulut İynemli’den ‘Atatürk’ rolü için duygusal sözler

Yeni bir projede Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli, “Layık olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Konuşurken bile gözlerim doluyor” dedi.

Aras Bulut İynemli, kısa bir süre sonra canlandıracağı Atatürk rolü ile ilgili konuştu.

Sevgilisi Bige Önal ile birlikte basın mensuplarına duygularını anlatan İynemli, “Konuşurken bile gözlerim doluyor.” dedi.

“Büyük bir onur duydum”

“Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum.” diyen İynemli, şöyle devam etti:

“Layık olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bütün ekip heyecanlı... Gerçekten konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum. Ben belli bir kesimi, yıllarını oynayacağım.”





İynemli’nin bölüm başı ücreti

Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli’nin bölüm başı alacağı ücret de ortaya çıkmıştı.

İddiaya göre İynemli, her bir bölüm için 700 bin TL kazanacak.

Dizi tamamlandığında ise başarılı oyuncunun cebine 4 milyonu aşan bir ücret girmiş olacak.