Aras Bulut İynemli’nin Atatürk rolü için alacağı ücret belli oldu

Aras Bulut İynemli’nin Atatürk rolü için alacağı ücret belli oldu

Disney Plus’ın kısa bir süre sonra ekranlara taşıyacağı “Atatürk” dizisinde ücretler kısmen belli oldu. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına 700 bin lira kazanacağı öne sürüldü.

Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı “Atatürk” dizisi merakla bekleniyor.

14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus’ın en merak edilen yapımlarının başında gelen dizinin kadrosu da belli oldu.

Enver Paşa’yı oynayacak isim

Mehmet Günsür, Songül Öden ve Emma Watson gibi oyuncuların yer alacağı dizi için son olarak Sarp Akkaya ile anlaşıldığı belirtildi.

Akkaya, Atatürk dizisinde Enver Paşa'ya hayat verecek.

Yönetmen ve yapımcı da belli

6 bölüm sürmesi beklenen dizi, “7. Koğuştaki Mucize”nin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin tarafından çekilecek.

Dizinin yapımcılığını ise “Kulüp”, “Aziz”, “Son Yaz”, “Hakan: Muhafız”, “İstanbullu Gelin”, “Vatanım Sensin” ve “Tatlı Küçük Yalancılar” gibi yapımların arkasındaki O3 Medya üstlenecek.

İynemli’nin bölüm başı ücreti

Yeni Günaydın’ın haberine göre Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak olan Aras Bulut İyenmli’nin bölüm başı ücreti de ortaya çıktı.

İddiaya göre İynemli, her bir bölüm için 700 bin TL alacak.

Dizi tamamlandığında ise başarılı oyuncunun cebine 4 milyonu aşan bir ücret girmiş olacak.

Harry Potter serisinden geldi

Dizinin kadrosunda “Harry Potter” serisinin oyuncusu Emma Watson dikkat çekiyor…

Zübeyde Hanım karakterini Songül Öden'in canlandıracağı dizide, Mehmet Günsür ise Ali Rıza Efendi'yi oynayacak.

Dizinin müzikleri ise “Aslan Kral” ve “Dune” filmlerinin müzikleriyle Oscar ödülüne layık görülen Hans Zimmer tarafından geliştirilecek.