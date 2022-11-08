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Arda Kural imajını değiştirdi

Arda Kural imajını değiştirdi

Psikoz teşhisi konulmasının ardından ekranlara uzun süre uzak kalan Arda Kural yaptığı son paylaşımına, 'Ben hazırım' notunu düştü. Oyuncunun saçını kestirmesi ve kilo vermesi dikkat çekti.