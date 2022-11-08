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- Arda Kural imajını değiştirdi
Arda Kural imajını değiştirdi
- 08.11.2022 - 16:40
- Güncelleme : 08.11.2022 - 16:57
Bir dönemin yıldız oyuncularından Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlarla gündem olmuştu.
'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol almıştı.
2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kaldı.
15 kilo vermişti
Hayranlarını üzen olayın ardından tedavi görmeye başlayan Kural, neredeyse eski günlerine döndü.
Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan yakışıklı oyuncu, 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.
Son paylaşımı sevindirdi
Şimdilerde sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşan Kural, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.
Saçlarını kestiren ve aldığı kiloları veren Kural, adeta eski günlere dönüş sinyali verdi.
"Ben hazırım"
42 yaşındaki oyuncu, saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" notunu düştü.
Fotoğrafı görenler, "Efsane dönmüş", "Abi ne güzel olmuşsun", "Eskisi gibi olmuşsun" yorumlarında bulundu.