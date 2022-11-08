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    Arda Kural imajını değiştirdi

    Psikoz teşhisi konulmasının ardından ekranlara uzun süre uzak kalan Arda Kural yaptığı son paylaşımına, 'Ben hazırım' notunu düştü. Oyuncunun saçını kestirmesi ve kilo vermesi dikkat çekti.
    • 08.11.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:57
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    Arda Kural imajını değiştirdi

    Bir dönemin yıldız oyuncularından Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlarla gündem olmuştu.

    'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol almıştı.

    2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kaldı.

    15 kilo vermişti

    Hayranlarını üzen olayın ardından tedavi görmeye başlayan Kural, neredeyse eski günlerine döndü.

    Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan yakışıklı oyuncu, 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

    Arda Kural imajını değiştirdi #1

    Son paylaşımı sevindirdi

    Şimdilerde sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşan Kural, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.

    Saçlarını kestiren ve aldığı kiloları veren Kural, adeta eski günlere dönüş sinyali verdi.

    Arda Kural imajını değiştirdi #2

    "Ben hazırım"

    42 yaşındaki oyuncu, saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" notunu düştü.

    Fotoğrafı görenler, "Efsane dönmüş", "Abi ne güzel olmuşsun", "Eskisi gibi olmuşsun" yorumlarında bulundu.

    Arda Kural imajını değiştirdi #3


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