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    Arda Kural Survivor'da yarışacak

    Uzun yılların ardından yeniden ekranlara dönen ve son imaj değişimiyle büyük beğeni toplayan oyuncu Arda Kural'ın Survivor 2023 ekibinde yer alacağı ve 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.
    • 27.11.2022 - 10:05
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    Arda Kural Survivor'da yarışacak

    2000'li yılların yıldız oyuncusu Arda Kural, yeniden gündem olmaya başladı.

    'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, 2005-2008 yılları arasında ‘Emret Komutanım’ dizisiyle hayranlarıyla buluşmuştu.

    Yeniden ekranlara döndü

    Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunlarla adından söz ettiren Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kaldı.

    Hayranlarını üzen olayın ardından tedavi görmeye başlayan 42 yaşındaki oyuncu, 'Tutunamayanlar' dizisiyle yeniden oyunculuk hayatına başladı.

    Arda Kural Survivor da yarışacak #1

    İmajını değiştirdi

    6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamayan Kural, şimdilerde sosyal medya hesabından takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.

    İmaj değişikliği de yapan oyuncu son haliyle hayranlarını sevindirirken büyük beğeni de topluyor.

    Acun'dan Survivor teklifi

    Son olarak Kural hakkında ortaya atılan bir iddiaya göre, Acun Ilıcalı'nın oyuncuya Survivor 2023 ekibinde yer alması için teklif götürdüğü belirtildi.

    Teklifi kabul eden Kural'ın da 'Fenomenler' takımında yarışacağı iddia edildi.

    Arda Kural Survivor da yarışacak #2

    Arda Kural Survivor da yarışacak #3


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