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    Arda Kural’ın son hali

    Yaşadığı sağlık sorunlarından arınan oyuncu Arda Kural, eski günlerine döndü. Sosyal medyada bir fotoğrafını paylayan oyuncu, hayranlarını heyecanlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 13:23
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    Arda Kural’ın son hali

    Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlardan neredeyse kurtuldu.

    Adeta eski hallerine geri dönen oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu.

    SON HALİ HEYECANLANDIRDI

    Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti.

    Bazı takipçileri Kural’ı öve öve bitiremedi.

    Arda Kural’ın son hali #1

    “ŞİMDİ LEONARDO DICAPRIO DÜŞÜNSÜN”

    “Eski haline geri dönmüş”, “Bu fotoğrafta eski Arda'yı gördüm”, “Efsane geri döndü”, “Seni böyle görmek çok güzel”, “İyi bir stilist, disiplinli bir diyetisyen ve Arda Kural yine genç kızların sevgilisi erkeklerin idolü”, “Hayatımın Arda Kural gibi muhteşem bir değişime ihtiyacı var”, “Arda Kural eski haline dönmüş, şimdi Leonardo DiCaprio düşünsün” gibi yorumların yapıldığı Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Arda Kural’ın son hali #2

    “BİR SAVAŞ BAŞLATTIM VE BU SAVAŞI KAZANDIM”

    Belli bir dönem ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

    41 yaşındaki Arda Kural, geçtiğimiz haftalarda ise 'Dilber Ay' filminin galasında objektiflere yansımış ve basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

    Kural, “Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum” demişti.

    Arda Kural’ın son hali #3

    Arda Kural’ın son hali #4

    Arda Kural’ın son hali #5

    Arda Kural’ın son hali #6

    Arda Kural’ın son hali #7

    Arda Kural’ın son hali #8


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