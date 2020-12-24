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    Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi

    Motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri’nin altı yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 11:15
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    Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi

    Oyuncu Arda Öziri, 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş; Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi birçok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede yer almıştı.

    Genç oyuncu Arda Öziri’nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri’nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

    Öte yandan, Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar 'sevgilisinin 40'ının çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak, tepki görmüştü

    "BİZ AYRIYDIK"

    Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken, Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, altı aydır hiç konuşmadıklarını, ilişkilerinin ise iki yıl önce bittiğini söylemişti.

    YAKIN ARKADAŞIYLA EVLENDİ

    Arda Öziri'nin 'Akasya Durağı' dizisindeki rol arkadaşı Balamir Emrem, Öziri'nin eski nişanlısı Vildan Örnek ile evlendi. Öziri'nin yakın arkadaşları, bu evliliğe isyan etti.

    Arda Öziri nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi #1

    Arda Öziri nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi #2

    Arda Öziri nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi #3

    Arda Öziri nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi #4

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