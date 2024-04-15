Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan 2.1 milyon euroluk arabasıyla şov yaptı

Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen davada yargılanan Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılan ve Erzan'a "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam. " mesajları atmasıyla gündeme gelen Arda Turan, gündemden düşmüyor
Turan, bu defa eşi Aslıhan Doğan'ın lüks aracıyla konuşuldu.
2.1 milyon euro
Pahalı kıyafetleriyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon euroluk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı.
70 milyon lira
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon euroya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi.
2. Sayfa'da yer alan habere göre; Aslıhan Doğan, arkadaşlarını bayram yemeğine getirdi.
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