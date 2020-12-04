Arda Turan: İyi ki benim eşim olmuşsun

Arda Turan: İyi ki benim eşim olmuşsun

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Başarılı futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında evlenen Aslıhan Doğan Turan, 35 yaşına bastı.

İki çocuk babası olan Arda Turan, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

"HAYALLERİMİZİ YAŞAYACAĞIMIZ NİCE YILLARA"

Eşi ve çocukları ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Turan, gönderilerine, "Hayallerimizi yaşayacağımız nice güzel seneler olsun sevgilim... İyi ki benim eşim, Lalipli'lerin annesi olmuşsun. Seni seviyoruz." notunu düştü.

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Arda Turan'ın, çok sayıda beğeni alan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.