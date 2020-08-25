Arda Turan, oğullarını paylaştı

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan Arda Turan'dan yeni paylaşımlar geldi.

Eşi Aslıhan Doğan Turan'la ikinci oğullarını kucaklarına alan ünlü futbolcu Arda Turan, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden.

ARDA'NIN ASLANLARI

"Yuvam" dediği Galatasaray'la tekrar anlaşan Turan'dan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü futbolcu, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan’ın Galatasaray formalı fotoğraflarını yayınladı.

"ARTIK DAHA SAKİNİM"

2 erkek çocuğu olan Turan en son verdiği röportajda, "Annemiz-babamız her şeyden önce hep bizleri düşündüğü için ben de önce eşim ve çocuklarımı düşünüyorum,

ilk defa kendim yerine başkalarını düşünüyorum. Çok güzel bir duygu, tarifi yok. 'Oğlum nasıl, eşim nasıl, uyudular mı?' soruları hep kafamda. Baba olmak önceliğini değiştiriyor insanın, merhametini artırıyor ve sakinleştiriyor." diye konuşmuştu.