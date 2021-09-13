Arda Turan yıllar sonra Berkay ile ilgili konuştu

Arda Turan yıllar sonra Berkay ile ilgili konuştu

Arda Turan, Exxen platformunda yayınlanan kendi belgeselinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan ile şarkıcı Berkay, bir mekanda tartışmaya başlamış, ardından birbirlerine girmişlerdi. Arda Turan, Berkay'a kafa atmıştı. Olay orada da kalmamış, hastanede de devam etmişti. Arda Turan silahıyla hastaneye gitmişti. Mahkemelik olan taraflar, hakim karşısına çıkmıştı.

"YÜZDE 100 HAKSIZ OLDUĞUM YERLER VAR"

Arda Turan, popçu Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ile 2018’de davalık olmuştu. O dönem yaşananları hakkında çekilen belgeselde açıklayan Arda Turan, “Şiddet, hastane ve silah olayında yüzde 100 haksızım. Tek bir olayda çok haklıyım, ben kimseyi taciz etmedim.

"KİMSE GÖRMEMİŞ VE DUYMAMIŞ"

Söylediğim iddia edilen, başka kimse tarafından görülmeyen, duyulmayan, cümlenin de tam karşılığı belli olmayan, bir hanımefendi tarafından söylenen bir konu...

"8 AYLIK HAMİLE EŞİME MESAJ ATTILAR"

Olayın olduğu gece sabah 05.00’te 8 aylık hamile eşime mesaj attılar. Kalkıp ben öyle hastaneye gittim. Ben geçmişte yaşanan olaylara istinaden zaten sevmediğim birine maalesef şiddet uyguladım. Arda, ailesini reklam konusu yapmaz. Benim eşime kimse sabah 05.00’te mesaj atamaz.” şeklinde konuştu.