Arda Turan'ın evi

Başarılı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, evinin kapılarını açtı.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın eşi, iki çocuk annesi sosyetik güzel Aslıhan Turan, YouTuber oldu. Hayatıyla ilgili videolar yayınlayan Aslıhan Turan, bu sefer muhteşem evini paylaştı.

Her detayıyla tek tek ilgilendiğini söyleyen Turan, evin her detayıyla ilgilendiğini söyledi.

"NET BİR EV"

Önce evinin salonunu tanıtan Turan, "Bu ev renksiz bir ev değil, koyu renklere sahip bir ev. Evin büyük bölümü ahşapla kaplı bunu tercih etme sebebimiz, eve biraz cool’luk kazandırmak. Birazcık da farklı şeyleri seviyorum. Gittiğim, izlediğim evlerde hep aynı şeyleri görüyorum. Biz de bu şekilde yapmaya karar verdik. Yalın ve sade ama net bir ev burası." ifadelerini kullandı.

"YAŞADIKÇA GÜZELLEŞİYOR"

6 ay önce eve taşındıklarını ve uzun süre bu evde kalmayı planladıklarını söyleyen Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık." dedi.

"SALONDA YEMEK YİYORUZ"

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, "Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…" şeklinde konuştu.