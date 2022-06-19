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    Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti

    Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, sevgilisi Katre Yırtıcı ile dünyaevine girdi. Muhteşem düğüne cemiyet, iş, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 20:29
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    Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti

    Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan uzun zamandır aşk yaşadığı Katre Yırtıcı ile evlendi.

    Okan ve Katre çiftinin nikah şahitliğini Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ve televizyoncu Esat Yontunç yaptı. Düğünden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

    Okan Turan'ın düğününe Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı.

    Acun Ilıcalı takım elbise giydi

    Genellikle siyah t-shirt giymesiyle bilinen Ilıcalı'nın tercihi bu kez takım elbise oldu. Acun Ilıcalı ve sevgilisinin şıklığı dikkat çekti.

    Konuklarla tek tek ilgilendiler

    Okan ve Katre çiftinin en büyük destekçisi abisi Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oldu. Turan çifti konuklarla tek tek ilgilendi.

    Okan Turan ve Katre Yırtıcı Koronavirüs salgını sonrası düğünlerini ertelemişti.

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #1

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #2

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #3

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #4

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #5

    Arda Turan ın kardeşi Okan Turan evlendi: Ünlüler düğüne akın etti #6


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