Ünlü futbolcu Arda Turan'ın büyük oğlu Hamza Arda Mustafa Ceceli dinliyor.

Barcelona ve Atletico Madrid gibi büyük takımlarda top koşturduktan sonra Galatasaray'a geri dönen başarılı futbolcu Arda Turan, aile hayatı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

2018 yılında hayatını birleştirdiği Aslıhan Doğan'la Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Arda Turan'ın çocukları da gündeme gelmeye başladı.

Küçük Arda şarkı söylüyor

Sosyal medyayı aktif kullanan Aslıhan Doğan, bugün Instagram hesabından annesi Güler Doğan'ın paylaştığı bir videoyu sayfasında yayınladı.

"Gerçekten zor"

Doğan, büyük oğlu Hamza Arda'nın Mustafa Ceceli'nin 'Gerçekten Zor' şarkısını söylediği anları Instagram'dan paylaştı. Şarkının nakarat kısmını hissederek söyleyen Hamza Arda sosyal medyada gündem oldu. Doğan'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Arda Turan'ın oğlu Hamza şarkı söyledi ViDEO