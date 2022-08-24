Arda Türkmen: Ayı eti çok lezzetli

Ünlü şef Arda Türkmen, konuk olduğu programda yediklerini saydı.

Ekranların ünlü şeflerinden Arda Türkmen, Simge Fıstıkoğlu'nun YouTube programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Arda Türkmen, "Yediğin en enteresan yiyecek, en garip tecrüben neydi?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

"Balina yedim"

Arda Türkmen, "Dünyanın en kuzeyindeki bir yere gittik. Geleneksel olarak balina yiyorlar. Bize de balina tattırdılar. Olmasa da olurmuş dedim, yazık hayvana zaten. Oranın coğrafyasında o yeniyor, hayvansal proteini balinadan sağlıyorlar. Senede bir kaç tane balina yakalayıp onu tüketiyorlar. Balina yemesem de olurdu herhalde.





"Ayı yedim"

Ayı falan hepsinden tattım. Ayı çok lezzetliydi. Böyle söyleyince de insanlar nefret ediyor. Sanki adam gündelik diyetinde ayı yemiş gibi.





"Örümcek de yedim"

Örümcek de yedim Kamboçya'da. Ama yemesem de olurmuş. Oraya gittim her yerde örümcek satıyorlardı yedik. Kötü değildi tadı tavuk gibi çıtır çıtır. Ama örümcek olsa da yesek denilmez. Güzel bir kuzu pirzola varken insan bunu aramıyor." şeklinde konuştu.