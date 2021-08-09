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    Arda Türkmen, damat oluyor

    Arda Türkmen, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Melodi Elbirliler ile düğün hazırlığı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 10:18
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    Arda Türkmen, damat oluyor

    Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evleniyor.

    "GELİNLİĞİMİ ALDIM"

    Önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülenen Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu.

    Elbirliler, “Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım.” dedi.

    Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi. Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor.

    Arda Türkmen, damat oluyor #1

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